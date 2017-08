Homicídio Durante confusão, homem é morto com facada no pescoço e suspeito foge Vítima não resistiu ao ferimento causado pelo golpe

Tereziano Rodrigues da Silva, de 31 anos, foi morto com golpe de faca no pescoço durante discussão em bar nessa manhã, na rodovia MS-446, em Miranda. Autor, após o crime, conseguiu fugir do local.

Consta em boletim de ocorrência, que vítima estava no bar com a esposa, quando se desentendeu com outro homem. Durante a discussão, homem pegou faca e desferiu golpe no pescoço da vítima, que não resistiu o ferimento.

A polícia foi acionada e o suspeito ainda não foi encontrado. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Miranda e será investigado.