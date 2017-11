Corumbá Durante briga, mulher esfaqueia

marido no abdômen e acaba detida Autora afirmou à polícia que o esfaqueou em legítima defesa

Mulher, de 39 anos, foi detida após esfaquear o marido, 43, na noite de ontem, por volta das 20h, na residência onde mora, no Bairro Popular Nova, em Corumbá. Autora informou que estava sendo agredida constantemente pelo marido e, como defesa, desferiu um golpe de faca contra ele.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que esteve no local, o homem foi encontrado caído no chão com hemorragia. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Guatós, porém, precisou ser encaminhado até o hospital devido a gravidade dos ferimentos.

A autora foi detida e encaminhada até a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos.