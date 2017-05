Nova Alvorada do Sul Durante briga, adolescente é espancada

por jovem até desmaiar Ação foi filmada e divulgada nas redes sociais; polícia acompanha o caso

Adolescente que não teve a idade divulgada, foi espancada por outra jovem, nessa semana no bairro Jardim Eldorado em Nova Alvorada do Sul. As agressões só terminaram quando a vítima desmaiou.

Segundo informações do site Nova Alvorada News, a ação foi filmada e divulgada nas redes sociais.

O delegado responsável pelo caso, Roberto Faria, informou que as jovens envolvidas no caso já foram identificadas e serão acompanhadas pelo Conselho Tutelar.

Ainda segundo o delegado, o vídeo já foi analisado e investigações estão em andamento para apurar detalhes sobre o caso.

Não há informações sobre o estado de saúde da adolescente espancada.