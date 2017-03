SÍTIO Dupla furta 20 galinhas, mas

é detida próximo ao local do crime Filho da proprietária do sítio está desaparecido

Duas pessoas foram presas por volta das 20h30 de ontem, suspeitas de terem roubado galinhas no Assentamento Peroba, em Nova Andradina. Samuel de Souza Pereira, de 24 anos e Rodinei de Assis, de 27, são apontados como autores do crime.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. Conforme o site de notícias Jornal da Nova, o dono do sítio, de 39 anos, acionou a polícia e relatou que o local havia sido alvo de furto e que os ladrões tinham levado aproximadamente 20 galinhas.

Ao chegarem no local, nas proximidades do sítio, policiais militares encontraram um veículo Celta, com placas de Anaurilândia, totalmente depredado e com dois suspeitos, Samuel e Rodinei.

Questionados, acabaram confessando o crime e disseram ainda que havia um terceiro envolvido que foi responsável por agilizar veículo para a fuga. Apesar das diligências, o terceiro suspeito não foi localizado.

Para a polícia, a dona do sítio disse ainda que o filho estava desaparecido. Os suspeitos foram detidos por furto qualificado mediante concurso de pessoas.