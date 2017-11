Dourados Dupla invade residência, agride casal de idosos e foge levando veículo e R$ 800 Assaltantes fugiram levando alimentos, televisão e dinheiro

Dois criminosos invadiram uma residência e renderam casal de idosos, por volta das 20h de ontem (7), no Bairro Jardim Guaicurus, em Dourados. Vítimas foram agredidas e bandidos conseguiram fugir levando o veículo, R$ 800 em dinheiro e alguns alimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, casal estava sentado na varanda, quando dois homens pularam o muro e anunciaram o assalto. Em seguida, os criminosos levaram as vítimas até a sala e um dos bandidos agrediu o idoso com socos e chutes, enquanto o outro sufocou a idosa até ela parar de gritar.

Após os criminosos fugirem levando os produtos, a polícia foi acionada e realizou diligências na tentativa de encontrar os criminosos e o veículo. Por volta das 23h, os policiais acharam o carro abandonado com a chave na ignição e alguns alimentos que foram roubados.