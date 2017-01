Bandeirantes Dupla é presa por tentativa de

roubo em restaurante na rodovia Os presos tinham mais de 20 passagens pela polícia

Dois homens foram presos ontem ao tentar roubar um restaurante na BR 163, próximo a cidade de Bandeirantes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi informado que havia dois homens tentando arrombar a frente de um restaurante as margens da rodovia. A família, que é proprietária do estabelecimento, estava dentro do local com portas e janelas fechadas e era ameaçada pelos assaltantes a todo momento, mesmo eles estando do lado de fora.

Os homens foram pegos em flagrante pela PRF e encaminhados para a delegacia da cidade. Os presos já tinham mais de vinte passagens pela polícia pelos crimes de roubo, furto e violência doméstica.