Flagrante Dupla é presa depois de roubar moto

e trocar tiros com a Polícia Militar Vítima não resistiu ao roubo e ainda assim foi agredida

Vander Nunes Percebon, 20 anos, e Daniel Lemes Salinas de Medeiros, de 24 anos, foram presos em flagrante depois de roubar motocicleta e trocar tiros com a polícia. Caso aconteceu ontem à tarde, na cidade de Rio Brilhante.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, cobrador, de 38 anos, seguia em sua motocicleta Honda Titan, pelo Bairro Morada do Sol, por volta das 15h30, quando foi abordado por três bandidos que estavam em duas outras motos.

Um dos marginais estava armado e anunciou o roubo, dizendo: “perdeu, perdeu”. A vítima não resistiu, mas ainda assim foi agredida com coronhadas. O trabalhador então desceu do veículo e o entregou aos criminosos, que fugiram.

Equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu encontrar os assaltantes na BR-267. Eles seguiam em direção a Maracaju e foram perseguidos. Durante a fuga, um dos marginais disparou contra os policiais, que revidaram. Ninguém ficou ferido, a perseguição continuou e militares de Maracaju também foram acionados.

A cerca de 15 quilômetros de Maracaju, Vander se deparou com a polícia na rodovia, fez manobra de retorno e jogou a arma, revólver calibre .38 municiado, na margem da rodovia. Policiais efetuaram tiros de bala de borracha para conter a fuga do suspeito, que foi preso. Daniel, o segundo envolvido no roubo, foi preso em seguida.

Ambos foram presos em flagrante por roubo, mas a polícia trabalha para identificar outros dois comparsas que fugiram de moto em meio a uma mata na região do Assentamento Triângulo. Buscas foram feitas no local, inclusive com cães farejadores e equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), mas eles não foram encontrados.

Daniel contou à polícia que foi convidado por Vander para praticar o roubo em Rio Brilhante. Chegando na cidade, eles se reuniram com dois comparsas e combinaram o assalto.