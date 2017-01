FLAGRANTE Dupla é presa com carro roubado

tentando levá-lo para o Paraguai Suspeitos disseram para a polícia que estavam perdidos

Thales Guinter Ambrósio Pereira, de 26 anos, e Nathan de Oliveira Cardoso, de 18, foram presos ontem (13) na rua Erva Mate, em Laguna Carapã, com veículo roubado no final do mês de dezembro. Eles estariam tentando levar o carro para o Paraguai.

O automóvel, VW Gol, de cor branca, estava com placas falsas, quando uma equipe da Polícia Militar os abordou. Apresentando nervosismo, ambos disseram que viajavam para a região de fronteira e acabaram se perdendo, conforme o Dourados News.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia e o Gol, para a checagem. Só então foi descoberto a irregularidade. Eles afirmaram que receberiam R$ 2 mil cada pelo transporte do carro até o país vizinho e acabaram autuados em flagrante pelo crime de receptação.