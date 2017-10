Tráfico de drogas Dupla é presa com 149 quilos de maconha que seriam entregues no Rio Veículo foi carregado com a droga em Ponta Porã

29 OUT 2017 Por GLAUCEA VACCARI 17h:01

Droga estava dentro de caixas de papelão - Divulgação / PRF Homem de 29 anos e uma mulher, de 25, foram presos após serem flagrados transportando mais de 149 quilos de maconha em um carro de passeio, ontem, na BR-267, em Nova Andradina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambos estavam em um Ford Fiesta e foram abordados durante fiscalização da rotina. Devido ao nervosismo apresentado pela dupla, polícias realizaram buscas no automóvel. No veículo, que tinha placas de Campos dos Goytacazes (RJ), foram encontrados vários tabletes de maconha envoltos em caixas de papelão e panos. Segundo o motorista, droga foi carregada em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e seria entregue no Rio de Janeiro. Pelo transporte, ele receberia uma quantia em dinheiro, mas não informou o valor. Suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com a droga e o veículo, que foram apreendidos.

