Tráfico de drogas Dupla de MS é presa com cocaína

avaliada em R$ 3 milhões no PR Droga seria entregue para um desconhecido em frente a prefeitura

Identificados como Eduardo Alfieri de Carvalho, 27, e Bruno Raony Graauw Gonçalves, 30, moradores de Caarapó, foram presos com 105 quilos de cocaína avaliada em R$ 3 milhões, ontem (6), na rodovia BR-467, em Alto Paraíso, no Paraná. Conforme o Umuarama News, a droga seria entregue em frente a prefeitura do município de Umuarama (PR) para um desconhecido.

De acordo com informações do MS em Foco, equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada ao veículo Fiat Strada, com placas de Maringá (PR), que era conduzida por Eduardo. Durante a abordagem, a dupla apresentou bastante nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante vistoria, os agentes encontraram na lateral da carroceria do veículo vários tabletes do entorpecente. Além da droga, encontraram 2 mil reais, 266 dólares, 15 mil guaranis, além de três cheques no valor total de 5.200 reais.

Eduardo informou que o entorpecente era dele e que Bruno não sabia da existência da droga no veículo. Ele também disse que receberia R$ 12 mil pelo transporte.

Dupla foi presa em flagrante e encaminhada até a Polícia Federal de Guaíra (PR).