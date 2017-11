Sete Quedas Dupla chega em moto, um deles

invade casa e tenta matar rapaz a tiros As causas do crime serão investigadas pela polícia

Dois homens não identificados chegaram de moto em residência, um deles invadiu o imóvel e atirou em jovem, 28, três vezes, na noite de ontem (5), por volta das 22h, na Rua Sete de Setembro, região central de Sete Quedas. Vítima não soube informar quem seriam os criminosos.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens chegaram na residência, um deles armado procurando pela vítima. Após informarem que ele estava no fundo do imóvel, um dos criminosos entrou e foi em direção a vítima e efetuou três disparos.

Jovem foi atingido na mão direita, nos dedos da mão esqueda e na região lombar. Os bandidos fugiram em motocicleta preta e ainda não foram localizados.

Testemunhas disseram que a vítima não tinha desavença com ninguém e não conseguiram informar o que poderia ter motivado o crime.