EDUCAÇÃO Duas instituições de Mato Grosso do Sul tem 655 vagas em 11 cursos para o Sisu Inscrições começam amanhã e seguem até o dia 1º de junho

Duas instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul têm 655 vagas, distribuídas em 11 cursos, na segunda edição do Sistema de Seleção Unificada. Inscrições serão abertas amanhã.

Há vagas no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Ponta Porã e nos campi da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Aquidauana, Paranaíba, Três Lagoas, Campo Grande e Coxim.

Cursos disponíveis são gestão do agronegócio, administração, geografia, direito engenharia de produção, engenharia civil, pedagogia, psicologia, história, letras-português e medicina.

INSCRIÇÕES

Podem se inscrever no Sisu candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016 e tenham obtido nota acima de zero na redação. A inscrição deve ser feita apenas pelo site do Sisu até o dia 1º de junho.

Na hora da inscrição, os candidatos podem escolher até dois cursos por ordem de preferência. Até o final do período de inscrição, o estudante poderá alterar a opção de curso. Também deve definir se deseja concorrer a vagas de ampla concorrência ou pelo sistema de cotas destinadas a estudantes de escolas públicas ou a vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições.

O Sisu terá uma única chamada, e a divulgação do resultado está prevista para o dia 5 de junho. Também nesta data será aberta a lista de espera, que permanecerá disponível até 19 de junho.

As matrículas serão do dia 9 ao dia 13 de junho e a convocação da lista de espera será feita a partir do dia 26 de junho.

Veja os municípios, cursos e vagas disponíveis:

UFMS

Aquidauana

Administração – 50 vagas

Geografia – 40 vagas

Campo Grande

Direito – 60 vagas

Engenharia civil – 50 vagas

Pedagogia – 50 vagas

Psicologia – 50 vagas

Coxim

História – 50 vagas

Letras-Português – 50 vagas

Paranaíba

Administração – 50 vagas

Três Lagoas

Direito – 55 vagas

Engenharia de Produção – 50 vagas

Medicina – 60 vagas

IFMS

Ponta Porã

Gestão do agronegócio – 40 vagas