MS-178 Duas pessoas morrem e três ficam feridas depois de carro bater em árvore Suspeita é que condutor dormiu ao volante e perdeu controle da direção

Uma mulher e uma adolescente morreram e três pessoas ficaram gravemente feridas em acidente de carro na manhã de hoje, na MS-178, em Bonito.

De acordo com o portal Notícias de Bonito, vítimas eram da mesma família e estavam em um carro de passeio, que saiu da pista e colidiu em uma árvore.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), suspeita é que condutor tenha dormido ao volante e perdido o controle da direção.

Adolescente, que não teve identidade divulgada, morreu no local. Esposa do condutor, identificada como Marcisa da Silva Ferreira, foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

Motorista, um rapaz de 26 anos e um jovem de 23 foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande, sendo os últimos dois em estado grave.