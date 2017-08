BR-262 Duas pessoas morrem carbonizadas

em acidente de trânsito na rodovia Colisão foi por volta das 18h de ontem, no trevo de acesso a Dois Irmãos do Buriti

Duas pessoas ainda não identificadas morreram depois de se envolver em colisão na rodovia. Acidente de trânsito aconteceu por volta das 18h de ontem, na BR-262, próximo ao trevo de acesso a cidade de Dois Irmãos do Buriti.

Consta em boletim de ocorrência registrado sobre o caso que as vítimas ocupavam veículo Uno, quando colidiram em outro veículo, sendo que o condutor fugiu do local do acidente.

Em razão da colisão, Uno foi tomado pelas chamas e as duas pessoas que estavam no interior do carro morreram carbonizadas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia e Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência.

Vítimas não estavam com documentos pessoais, razão pela qual não puderam ser identificadas.