DOURADOS Usina de José Carlos Bumlai está

na mira de grupo estrangeiro Companhia Cevital da Argélia que atua no setor de açúcar está interessada na compra

Problemas financeiros nas usinas sucroalcooleira do Brasil têm atraído a atenção de conglomerados de países emergentes e fundos de investimentos estrangeiros. Entre as usinas sondadas está a São Fernando, na região de Dourados.

Conforme informações do Valor Econômico, a Cevital, companhia da Argélia dona da maior refinaria de açúcar do mundo, estaria interessada no mercado brasileiro, principalmente em unidades como a Usina São Fernando. A usina, da família do empresário José Carlos Bumlai, está em processo de recuperação judicial há pouco mais de três anos e já despertou interesse em outras companhias e fundos. As informações são do Valor Econômico.

A companhia argelina, no entanto, não é a única interessada. Inaugurada na década passada como uma das maiores do setor em Mato Grosso do Sul, a Usina de São Fernando também atraiu, ainda no ano passado, o interesse do fundo americano Amerrra.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.