Felpuda

Depois dos registros de casos de ratazanas e outros bichos saindo do telhado, caindo na cabeça de servidores e causando pânico, a Assembleia Legislativa está, digamos assim, “retocando a maquiagem”. Todo o telhado vem sendo trocado e até o horário foi modificado. Expediente por lá somente no período matutino e, com isso, o congestionamento de barnabés já pode ser visto. O que se fala é que em 2018 – ano de eleições – esse horário deverá ser mantido. A conferir. Ester Figueiredo