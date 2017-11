23 anos Traficante guardava maconha na

geladeira de casa em Dourados Dois usuários indicarem aos policiais aonde teriam comprado a droga

A Polícia Militar de Dourados prendeu um traficante que escondia maconha na geladeira de casa. O flagrante ocorreu na noite desta sexta-feira (3), após dois usuários indicarem aos policiais aonde teriam comprado a droga.

Conforme o site de notícias Dourados News, Evair Almeida Neves, 23, foi preso com pouco mais de um quilo e meio de maconha. Antes do flagrante, dois jovens de 20 e 22 anos foram abordados pelos policiais e flagrados com uma porção de maconha.

Um deles disse que conseguiu a droga com um primo e deu a localização da casa de Evair. Após revistarem a casa, dois tabletes foram encontrados na geladeira.

Evair foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Dourados, onde disse em depoimento que é usuário e que a maconha encontrada na casa dele era apenas para uso e que não traficava. Mesmo assim ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.