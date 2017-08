BR-463 Traficante foge e abandona carro

roubado com 511 quilos de maconha Homem não obedeceu ordem de parada em rodovia

Traficante ainda não identificado fugiu de abordagem policial e abandonou veículo carregado com 511,4 quilos de maconha. Caso aconteceu ontem, durante fiscalização de equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 07 da BR-463, na cidade de Dourados.

Agentes deram ordem de parada ao condutor de veículo Fiat Strada, no entanto, ele não respeitou determinação. Logo adiante, abandonou carro e fugiu a pé. Durante vistoria no veículo roubado no dia 11 de agosto deste ano, em São Paulo, policiais encontraram tabletes de maconha em sacos de nylon.

Caso foi registrado na Polícia Federal de Dourados.