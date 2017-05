DOF Traficante abandona caminhonete

roubada com 1.544 quilos de maconha Suspeito fugiu a pé em meio a mata fechada

Traficante ainda não identificado abandonou caminhonete roubada carregada com 1.544 quilos de maconha. De acordo com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), caso aconteceu no final da noite da última segunda-feira (15), na MS-386, cidade de Amambai.

Conforme a polícia, suspeito transitava pela rodovia com os faróis do veículo apagados. Ao perceber a aproximação dos militares, condutor entrou em estrada vicinal, abandonou a Hilux e fugiu a pé em meio a mata fechada.

No interior do veículo, placas de Campo Grande, policiais encontraram 1.494 tabletes de maconha, que totalizaram 1.544 quilos da droga. Militares também apreenderam duas placas de Goiânia (GO). Também foi constatado que a caminhonete havia sido roubada no dia 21 de janeiro deste ano, na cidade de Olinda (PE).

Veículo e a droga foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).