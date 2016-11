MISTÉRIO Trabalhava na construção civil homem achado morto enrolado em cobertor Poucas horas antes do corpo ser achado, vítima bebia com amigo

Homem encontrado morto por crianças, na manhã de hoje, enrolado em cobertor, foi identificado como Wallace da Silva Dias, 29 anos. A vítima trabalhava na construção civil e foi achada morta à margem da rua sem asfalto Olga de Lima Melgarejo, próximo de ponte, no Bairro Estrela Porã, em Dourados.

De acordo com Boletim de Ocorrência, marcas no pescoço de Wallace indicam que ele possa ter sido assassinado por estrangulamento, não por espancamento como suspeitou-se inicialmente. O corpo estava envolvido em cobertor, amarrado com pedaços de calça jeans. Junto ao cadáver foi apreendida bituca de cigarro.

Wallace foi identificado no momento em que investigadores retornaram do local do crime para a delegacia. Na unidade policial, a esposa do rapaz registrava ocorrência de desaparecimento. A mulher disse que o marido era usuário de drogas e não sabia se ele tinha inimizades.

Amigo de Wallace que também esteve na delegacia contou que tinham permanecido juntos até por volta da 1h de hoje, bebendo. Depois, cada um foi embora para casa. A vítima estava com bicicleta que não foi encontrada no cenário do crime. Ainda não há suspeita de motivação nem autoria no assassinato.