perseguição e batida Tabletes de maconha atrapalham

suspeito de fugir da PM Policiais de Itahum perseguiram motorista, que sofreu acidente

Centenas de tabletes de maconha atrapalharam a fuga de Adauto da Silva de Oliveira, 49 anos, que tentava escapar de policiais militares da Rádio Patrulha. Ele transportava 790 quilos de maconha em Voyage branco, com placas de São Paulo.

Os PMs, lotados no distrito de Itahum, região de Dourados, foram avisados sobre o suspeito pelo setor de comunicação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Na tentativa de fazer abordagem na tarde de ontem (26), o motorista fugiu pela estrada vicinal que liga Itahum ao Assentamento Amparo.

A perseguição durou por alguns quilômetros, mas o suspeito perdeu o controle do veículo e bateu em uma moita de bambu, às margens da estrada.

A equipe do 2º Grupamento da Polícia Militar de Itahum fez cerco ao veículo depois do acidente. Ainda foi preciso acionar os Bombeiros porque com a batida, parte dos 810 tabletes de maconha caíram sobre o suspeito. Ele também não conseguiu sair do veículo porque a droga atrapalhou.

O socorro levou Adauto de Oliveira para o Hospital da Vida, em Dourados, para receber atendimento por conta de ferimentos e ele está sob escolta da Polícia Militar.

Além da droga, os policiais encontraram duas placas automotivas de origem paraguaia e R$ 1,4 mil em dinheiro. Tudo foi apreendido e levado para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados. Em verificação no sistema de registro policial, o suspeito era fugitivo da Penitenciária Estadual de Dourados.

A Polícia Federal vai tentar identificar a origem da droga e qual seria o destino dela.