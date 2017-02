houve ferido Suspeitos fogem da PM e entram

em supermercado atirando Homens eram monitorados e troca de tiros aconteceu em Dourados

A Polícia Militar em Dourados está atrás de um suspeito que, junto com outros dois homens, entrou atirando em supermercado na região central da cidade. O caso aconteceu por volta das 18h de hoje.

Os criminosos estavam em uma Pajero preta, com placas de Dourados. Eles eram monitorados por policiais e foram interceptados no bairro Jardim Canaã II.

Os homens não se entregaram e fugiram sentido Centro. Enquanto isso, no acompanhamento tático, a PM solicitou reforço. Para tentar despistar, os bandidos andaram na contramão na Avenida Monte Alegre e chegaram a uma unidade de rede de supermercados que fica no cruzamento das Ruas Albino Torraca com Oliveira Marques.

Nessa área, havia mais policiais militares e os suspeitos desceram da Pajero e entraram no supermercado atirando. A loja estava cheia e houve corre-corre, inclusive algumas pessoas passaram mal e precisaram ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

Na troca de tiros, um policial foi ferido de raspão no braço. Os policiais militares conseguiram prender dois suspeitos e o terceiro fugiu. A ocorrência ainda estava em andamento até às 19h41 de hoje. Não foram divulgados detalhes de quem são esses detidos e também os nomes deles.

Viatura da Polícia Militar na frente de Pajero, onde estavam suspeitos que entraram atirando em supermercado. Foto: Divulgação

