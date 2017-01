NENHUM PRESO Soldado da PM é espancado

e tem pistola roubada Vítima sofreu escoriações e foi levado para hospital

Soldado da Polícia Militar, de 22 anos, foi espancado e teve pistola roubada, por volta das 5h de hoje, em conveniência, localizada na Rua Albino Torraca, no Jardim América, em Dourados.

O policial declarou que recém havia parado na conveniência para comprar refrigerante e, em determinado momento, sentiu pancada na cabeça. Ao cair no chão, foi agredido com vários chutes por grupo de pessoas desconhecidas, as quais aproveitaram a ocasião para roubar a arma que portava - uma pistola. Em seguida, os agressores fugiram.

O soldado sofreu várias escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros e lavado para hospital particular. Nenhum envolvido na agressão foi preso e o caso está sob investigação.