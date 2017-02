Dourados Depois de preso decapitado, motim

termina e sete são transferidos Entre os transferidos está detento que confessou ter matado colega

Sete presos foram transferidos após motim na manhã de hoje na Penitenciária Estadual de Dourados. No local foram encontrados dois reféns e um preso decapitado, identificado como José Alécio dos Santos de 35 anos.

Segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), entre os sete transferidos, um deles confessou ter matado José Alécio na área disciplinar no presídio.

A Agepen informou que as causas da morte ainda serão investigadas pela polícia e que o clima na unidade prisional está aparentemente tranquilo.

O CRIME

Foi encontrado morto, decapitado, no corredor da ala de disciplina, o detento José Alécio dos Santos, 35 anos. Outros presidiários que compartilhavam da mesma cela que ele são suspeitos de terem cometido o crime.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, por volta das 6h, agentes foram até a ala depois de ouvirem barulho e depararam-se com José Alécio morto, com a cabeça cortada. Na cela que era ocupada pelo presidiários, havia outros três criminosos.

Detentos exigem a presença de comissão dos Direitos Humanos e reivindicam transferências. Em contato com o setor de comunicação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a reportagem foi informada que o caso está em apuração e que mais informações deverão ser divulgadas no decorrer do dia.

No site do Tribunal de Justiça José Alécio é apontado como réu em processos de roubo, homicídio, furto, incêndio e tráfico de drogas.