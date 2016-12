ANIVERSARIANTE Segunda maior cidade do Estado,

Dourados comemora 81 anos hoje Colonizada por militares em 1861, ela foi emancipada 74 anos depois

A maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul celebra o seu 81º aniversário nesta terça-feira. Dourados foi fundada em 1861 como uma colônia militar, mas veio conquistar sua emancipação apenas em 1935.

Antes da colonização, terras que hoje formam o município eram habitada por indígenas Terena e Kaiwa. Ainda nos dias atuais, descendentes das tribos formam uma das maiores populações indígenas do país.

No século 19 vieram pra o Estado famílias do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Fertilidade da terra chamou atenção de novos colonizadores, dando início a exploração dos extensos ervais nativos, impulsionado pela ação da Companhia Mate Laranjeira S/A.

Em 20 de dezembro de 1935, com áreas desmembradas do município de Ponta Porã, através do Decreto nº 30 do então Governador do Estado, Sr. Mário Corrêa da Costa foi criado o município de Dourados. Atualmente, a cidade é considerada a segunda maior do Estado com 212,8 mil habitantes.

A Prefeitura Municipal não divulgou programação especial de aniversário, apenas inauguração de obras na cidade.