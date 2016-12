TRÁFICO DE DROGAS Rapaz tenta embarcar em aeroporto

com carga de maconha Falgrante aconteceu ontem, em Dourados; fornecedor foi preso

Policiais frustraram embarque de rapaz que seria feito com carga de maconha, no aeroporto de Dourados. O traficante foi identificado como Jean Carlos Paulo Souza e levava 41 quilos do entorpecente. Depois da prisão dele, o fornecedor Geovani Marinho Marques também foi detido.

Conforme informações do registro policial, militares receberam denúncia que uma pessoa viajaria com droga de avião e, no aeroporto, encontraram Jean que carregava mala, aparentemente pesada.

Ele foi abordado e, em vistorias, foram encontrados vários tabletes de maconha. Jean não quis falar sobre o envolvimento no crime e alegou somente que havia saído de Campo Grande.

Apesar do silêncio, policiais analisaram o aparelho de telefone dele e chegaram ao suspeito de ter sido o fornecedor da droga. Na casa dele, havia somente pequena porção do entorpecente que seria para uso pessoal. Ambos foram levados à delegacia de Polícia Civil.