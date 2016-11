Usuário de drogas Rapaz encontra corpo de irmão

de 19 anos executado com três tiros Vítima estava em mata, próximo a via pública no Bairro Cachoeirinha

25 NOV 2016 Por VÂNYA SANTOS 13h:04

Fernando foi morto com dois tiros nas costas e um na virilha - Adilson Domingos - Lente Nervosa Fernando da Silva Alves, 19 anos, foi assassinado com três tiros e seu corpo foi encontrado pelo irmão, por volta das 11h de hoje, em uma mata próximo a Via Park, Bairro Cachoeirinha, em Dourados. De acordo com Dourados News, familiares relataram que a vítima era usuária de drogas e foi vista pela última vez ontem. Ele foi assassinado com três tiros, sendo dois nas costas e um na virilha. Consta no boletim de ocorrência registrado sobre o caso que o irmão, de 25 anos, encontrou corpo de Fernando na mata, a cerca de 100 metros da via pública e acionou a polícia.

Leia Também