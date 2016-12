Flagrante Rapaz é preso com mais de uma tonelada

de maconha em fundo falso de caminhão Nervosismo e contradição despertaram desconfiança dos policiais

Thiago Machado de Souza, 27 anos, foi preso hoje cedo ao ser flagrado por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com maconha. Flagrante aconteceu durante fiscalização na BR-163, em Dourados, e droga ainda não foi pesada, mas estimativa é de que.

De acordo com Dourados News, Thiago conduzia caminhão, placas de Cruzeiro do Oeste (PR), quando foi abordado por equipe da PRF. Durante fiscalização, o rapaz demonstrou nervosismo e entrou em contradição ao responder perguntas dos policiais.

Na ocasião, Thiago disse que seguia para a cidade de Frutal (MG), onde caminhão seria carregado com frutas. Desconfiados da versão do rapaz, agentes fizeram buscas no veículo e encontraram em fundo falso vários tabletes de maconha.

O rapaz, a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal, em Dourados.