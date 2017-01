DOURADOS Rapaz é atingido por quatro tiros enquanto tomava cerveja em frente de casa Testemunhas disseram que alvo dos suspeitos era outro rapaz

Homem de 27 anos ficou ferido depois de ser atingido por quatro tiros em frente de casa, na noite de ontem, em Dourados.

Segundo boletim de ocorrência, vítima estava tomando cerveja com amigos na frente da residência, no bairro Altos da Alvorada, quando um veículo Gol com dois ocupantes se aproximou e parou em frente a casa.

Vítima foi até o carro pensando se tratar de algum conhecido, momento em que o passageiro efetuou quatro disparos. Suspeitos fugiram em seguida.

Rapaz foi atingido por dos tiros no braço direito, um no peito e um no abdômen. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Vida.

Testemunhas disseram que o suspeito é primo de uma mulher que morra no bairro e que o alvo dos disparos seria outro rapaz, que passou a tarde na frente da casa da vítima, mas que já havia ido embora no momento do crime.

Suspeitos não foram localizados e polícia investiga a tentativa de homicídio.