ATENTADO Rapaz é atingido por quatro tiros

durante negociação de veículos Vítima foi socorrida em estado grave e levada para hospital

Tentativa de homicídio ocorrida na tarde de ontem (6), em Dourados, é investigada na Polícia Civil. Rapaz, de 19 anos, foi atingido por quatro tiros quando negociava veículo, em frente de empresa do ramo, localizada na Rua Ediberto Celestino de Oliveira , na Vila Santo André.

O jovem trocava veículo que é dono quando, em determinado momento, saiu da empresa e foi para auto-escola ao lado do prédio onde estava. Assim que saiu, foi surpreendido por disparos.

A vítima foi atingida por dois tiros no braço, um no tórax e outro no abdômen. Ela foi levada para hospital da Vida, em estado grave, conforme informações do Boletim de Ocorrência.

Autor do crime não foi visto por testemunhas e fugiu. Porém, quando era socorrido, o rapaz indicou nome de suspeito.