Roubo a banco Quadrilha leva mais de R$ 100 mil

de caixas eletrônicos de banco Peritos estiveram no local e polícia busca informações

Polícia investiga grupo de 6 pessoas que furtou caixas eletrônicos no final de semana em agência bancária do Santander, na Avenida Weimar Torres, região central de Dourados. Caso semelhante aconteceu também no último final de semana em mesmo banco, em Campo Grande.

Segundo o site Dourados Agora, a polícia acredita que o grupo teria instalado dispositivo em caixas eletrônicos para barrar os depósitos e depois retornaram e furtaram os envelopes, na ação que é chamada de “chupa-cabra”.

Prejuízo foi estimado em mais de R$ 100 mil. Funcionários da agência entraram em contato com os clientes para que cheques que foram depositados sejam sustados.