DOURADOS Profissionais de saúde voltarão a receber gratificação da prefeitura Benefício é para servidores que exercem funções em programa de saúde de Dourados

Prefeita de Dourados, Délia Razuk (PR) revogou decreto que suspendia gratificações aos profissionais de saúde servidores da Prefeitura que exercem funções no Programa Saúde da Família.

De acordo com a prefeitura, servidor que exerce apenas um cargo público e que exerce funções no Programa Saúde da Família, voltará a ter gratificação equivalente a um terço do salário base, a partir deste mês.

Já os servidores nos cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias terão de volta a gratificação equivalente a 10% do vencimento inicial, pelo exercício de suas funções em condições especiais de agentes nocivos.

Segundo a Procurador do Município, ação atende requisitos básicos do atendimento de saúde para o município, como o cumprimento de 40 horas no serviço público, exigido para o Programa Saúde da Família.