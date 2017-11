Marcelino Pires Principal avenida de Dourados será revitalizada por R$ 11,3 milhões Obras devem ser concluídas em 540 dias, a contar da data de início

Principal acesso ao município de Dourados, avenida Marcelino Pires será revitalizada em toda sua extensão, com recurso de R$ 11,3 milhões, oriundo do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado (Fundersul).

Empresa Concrenave Concreto Usinado Naviraí Ltda foi a vencedora da licitação e ficará responsável pela obra nos 7,4 quilômetros da avenida. Resultado do processo licitatório foi publicado hoje no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Previsão para conclusão das obras é de 540 dias, a contar da data de início, segundo Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Ordem de serviço para início da obra será assinada no dia 20 de novembro, pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, disse que as intevenções na via beneficiarão os douradenses e também ajudarão os cofres do município, que deixará de gastar com remendos no asfalto.

“Hoje as avenidas de Dourados encontram-se com os pavimentos vencidos, deteriorados, que geram um gasto exagerado. Então, essas obras são muitos importantes porque trazem qualidade de vida, melhoria para o comércio, desenvolvimento para a cidade e economia para o município, inclusive porque ele deixa de disponibilizar recurso com o tapa-buraco nessas avenidas”, avaliou o secretário.