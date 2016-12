VIAJA PARA GOIÂNIA PRF encontra motorista 'chapado'

traficando LSD e maconha Dupla estava em carro com placas de cidade do interior de SP

Duas pessoas que viajavam com carro que tem placas de Ituverava, cidade que fica no interior de São Paulo, tentaram passar por fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando LSD e 90 quilos de maconha. Quem dirigia era um homem de 21 anos e no Fiat Siena também estava outro jovem, de 24 anos. Eles foram abordados na BR-163, km 275, município de Dourados.

A prisão deles aconteceu ontem (11) e foi divulgada hoje pela PRF. "Os ocupantes mostraram-se alterados, levantando a suspeita que estivessem sob o efeito de drogas. Durante busca no veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha. Nos pertences dos ocupantes também foram encontradas duas cartelas de comprimidos, presumidamente da substância LSD", informou nota da corporação.

Os jovens assumiram aos policiais que tinham como itinerário saída de Ponta Porã e destino Goiânia (GO). Um outro veículo estava mais a frente para tentar garantir a passagem deles por fiscalizações, mas o esquema não funcionou. A PRF não conseguiu localizar o batedor, que seria esse outro carro.

A dupla foi presa em flagrante e levada à Delegacia da Polícia Civil de Dourados, que registrou a ocorrência como tráfico de drogas.