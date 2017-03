NO FLAGRA Preso tenta entrar em unidade do semiaberto com maconha colada nas costas Rapaz não revelou nome do dono da droga com medo de ser assassinado

2 MAR 2017 Por LAURA HOLSBACK 09h:22

Droga estava presa por fitas, nas costas do detento - Divulgação/Agepen Presidiário, de 20 anos, tentou entrar no presídio de regime semiaberto, de Dourados, com porções de maconha coladas nas costas. O caso aconteceu no fim da tarde de ontem (1). De acordo com Boletim de Ocorrência, o flagrante foi feito durante procedimento de revistas, na portaria do estabelecimento penal. Dois tabletes da droga estavam fixados nas costas do preso com fita adesiva. O rapaz alegou que o entorpecente não era dele e não citou o nome do suposto dono, alegando que temia ser assassinado em retaliação.

