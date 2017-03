Felpuda

Novo “convertido” ao ninho tucano foi o mais alegre dos prefeitos foliões. Além de receber R$ 300 mil do erário, ganhou espaços generosos no site “do amigão”, sem contar que posou de anfitrião de visita ilustre. Dizem que, quando chegar 2018, muitos dos preteridos vão cantar: “Arlequim está chorando pelo amor da Colombina /No meio da multidão...”. Ui! Ester Figueiredo