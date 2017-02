MANHÃ VIOLENTA Presidiários matam colega

de cela decapitado em MS Crime aconteceu no começo da manhã de hoje, em Dourados

Manhã de sexta-feira começou com clima tenso dentro da Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Foi encontrado morto, decapitado, no corredor da ala de disciplina, o detento José Alécio dos Santos, 35 anos. Outros presidiários que compartilhavam da mesma cela que ele são suspeitos de terem cometido o crime.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, por volta das 6h, agentes foram até a ala depois de ouvirem barulho e depararam-se com José Alécio morto, com a cabeça cortada. Na cela que era ocupada pelo presidiários, havia outros três criminosos.

Detentos exigem a presença de comissão dos Direitos Humanos e reivindicam transferências. Polícia ainda não se manifestou sobre o motivo do assassinato ocorrido dentro do estabelecimento penal.

Em contato com o setor de comunicação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a reportagem foi informada que o caso está em apuração e que mais informações deverão ser divulgadas no decorrer do dia.

No site do Tribunal de Justiça José Alécio é apontado como réu em processos de roubo, homicídio, furto, incêndio e tráfico de drogas.