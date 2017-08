LAZER Prefeitura regulariza pesca esportiva

em parques de Dourados Pesca poderá ocorrer sempre no último domingo de cada mês

Moradores poderão praticar pesca esportiva sem “dor de cabeça” nos parques municipais de Dourados. Durante reunião na manhã de hoje, entre o diretor-presidente da Fundação de Esporte de Dourados (Funed), Jânio César Amaro; e o comandante da Guarda Municipal, Sílvio Reginaldo Peres da Costa, pesca foi regulamentada.

Parques Primo Fioravante Vicente, conhecido como Rego D'água, no Jardim Água Boa; e o Antenor Martins, no Jardim Flórida, estarão liberados para pesca esportiva e poderão participar da pesca crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais.

Também ficou definido que os espaços serão liberados entre 7h e 17 horas e cada pescador poderá levar no máximo duas varas de pescar. Uso foi limitado para que possam participar em igualdade de condições na captura dos peixes.

Os petrechos permitidos para pescaria nos lagos são os mesmos exigidos para outros locais, como varas, molinetes, carretilhas e linhadas de mãos.

A Guarda Municipal fará a fiscalização nos dias em que a pesca estiver liberada nos lagos dos parques.