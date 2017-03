DOURADOS Prefeitura convoca 327 aprovados em concurso para tomar posse Decreto informa documentos e data para a posse

A prefeitura de Dourados divulgou a convocação de 327 concursados aprovados em diversos cargos. Os nomes estão em edição suplementar do Diário Oficial do Município.

"Ficam nomeados para ocuparem cargo de provimento efetivo, do quadro permanente de pessoal do município de Dourados, os constantes no anexo único deste, em virtude de aprovação nos Concursos Públicos de Provas e títulos para o Quadro da Prefeitura Municipal de Dourados".

Na mesma edição a prefeitura traz também os documentos necessários e a data para a posse dos chamados.

Novos cargos

Nessa etapa de convocações, a Secretaria de Saúde, por exemplo, está ganhando 161 novos servidores classificados para exercer funções diversas. Também estão sendo chamados servidores para as Secretarias de Assistência Social, Agetran, Secretaria de Cultura, Desenvolvimento Econômico, Agricultura Familiar, Administração, Educação, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Instituto do Meio Ambiente e para a Controladoria do Município.

Conforme os editais publicados, os candidatos estão sendo chamados para realizar a perícia médica, entre os dias 3 e 7 de abril e, se necessário, havendo a obrigatoriedade de novas perícias, nova convocação será publicada n Diário Oficial do dia 10 de abril para realização entre os dias 25 a 27 de abril. A posse dos novos convocados está marcada para ocorrer entre os dias 2 a 5 de maio no auditório do CAM (Centro Administrativo Municipal), na Prefeitura.