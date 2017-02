CONFUSÃO DE FAMÍLIA Por ciúme, irmãos brigam

e um termina esfaqueado Policiais observaram que vítima e os pais dela estavam embriagados

Briga entre dois irmãos terminou com um deles esfaqueado na noite de ontem (11), em Dourados. O autor do crime, de 32 anos, fugiu e a vítima, de 28 anos, foi socorrida com ferimento na nuca.

Conforme Boletim de Ocorrência, policiais militares foram chamados na casa depois do desentendimento entre os irmãos. Apenas o rapaz, de 28 anos, estava no local e em visível estado de embriaguez. O outro envolvido na confusão já tinha saído.

A mãe dos dois também estava bêbada, segundo policiais, e declarou que estava cansada das brigas entre os filhos. Ela deu prazo para que o filho mais novo se mudasse da residência para evitar novos episódios de desentendimentos.

Em frente aos policiais, o rapaz disse que não iria dormir em casa, pegou roupas e foi para o imóvel de uma amiga. No entanto, minutos depois, enquanto militares ainda estavam na residência, ele voltou ferido com perfuração de faca no pescoço.

A vítima disse que havia sido atacada pelo irmão, de 32 anos. O homem não foi encontrado e a vítima foi levada para o Hospital da Vida, onde segue internada em estado de saúde estável, de acordo com o registro do caso.

Pai dos dois envolvidos na briga, que também estava embriagado, declarou que os filhos têm ciúme um do outro. Por isso, são recorrentes os desentendimentos entre eles. O autor do esfaqueamento deverá ser indiciado por tentativa de homicídio.