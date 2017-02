PRISÃO Polícia prende suspeito de matar e incendiar corpo que seria de advogado Os dois teriam discutido depois de consumirem bebida alcoólica

Juliander de Oliveira Alcântara foi preso na tarde de hoje, em Dourados, suspeito de matar o advogado criminalista Valmir Leite Junior. Sem detalhes da prisão, homicídio aconteceu depois de briga entre os dois, seguida de consumo de bebidas alcoólicas.

Resultado do exame de DNA deve ficar pronto na terça-feira (21). Porém, mesmo sem a confirmação de identidade, o velório do corpo estava previsto para acontecer a partir das 17h de hoje, na 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Dourados. Já o sepultamento deve ocorrer amanhã, mas ainda não tem horário definido.

Depois de ser encontrado carbonizado no interior do veículo Fusion, também queimado, corpo foi encaminhado para o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, em Campo Grande. Normalmente, resultado do exame demora cerca de 10 dias, todavia, Polícia Civil pediu urgência.

A reportagem do Portal Correio do Estado tentou contato com o delegado responsável pelo caso, Mateus Zampieri, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, mas ele não atendeu as ligações.

Corpo carbonizado seria do advogado Valmir Leite Júnior

​CASO

O veículo do advogado Valmir foi encontrado em chamas na manhã de ontem, em estrada vicinal que dá acesso ao Bairro Estrela Vera, em Dourados. O pai do criminalista informou que ele está desaparecido desde a manhã de quarta-feira (15).

Ainda conforme o pai do advogado, o filho teria ido para o Paraguai, onde cursava a faculdade Medicina e também estaria levando um foragido do regime semiaberto para apresentá-lo na delegacia de Ponta Porã.