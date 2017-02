INVESTIGAÇÃO Pai confirma que corpo carbonizado encontrado em porta-malas é de advogado Polícia aguarda resultado de exame de DNA para identificar vítima

Corpo encontrado queimado dentro de porta-malas de Ford Fusion, com placas de São Paulo, deverá passar por exame de DNA que irá confirmar se é do advogado Valmir Leite Junior, que está desaparecido desde ontem, em Dourados. Mesmo sem o resultado em mãos, o pai do advogado confirmou, em seu perfil no Facebook, que seria mesmo do filho o corpo carbonizado.

Ao Portal Correio do Estado, o delegado responsável pelo caso, Mateus Zampieri, do Serviço de Investigações Gerais (SIG), contou que amigos e familiares do advogado criminalista estão sendo ouvidos na tarde de hoje. “Ele desapareceu ontem, após um dia de trabalho comum. Estou conversando com os familiares, por enquanto ainda estamos sem pista”, destacou a autoridade policial ao afirmar que o carro é da vítima.

Apesar da publicação do pai do advogado, apenas o exame de DNA vai confirmar se o corpo é do filho. “O corpo não estava em condições de reconhecimento”, reforçou o delegado ao acrescentar que o prazo para o resultado do exame é de 10 dias.

CASO

O veículo foi encontrado em chamas na manhã de hoje, em estrada vicinal que dá acesso ao bairro Estrela Vera, em Dourados. O pai do proprietário do carro informou que ele está desaparecido desde a manhã de ontem.

De acordo com as informações do site Dourados News, o pai do advogado informou que o filho teria ido para o Paraguai pois cursava a faculdade Medicina e que também estaria levando um interno do regime semiaberto, que estava foragido, para ser apresentado na delegacia de Ponta Porã.

Segundo o pai, o advogado está desaparecido desde ontem de manhã e até o momento não conseguiu contato com o filho. Polícia continua investigação para a identificação do corpo e as causas do crime.

