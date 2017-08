A ESCLARECER Polícia Civil investiga morte de homem em residência de Dourados Ele disse que caiu de moto, mas suspeita é de agressão

A Polícia Civil investiga a morte de Ederson Vieira Arnal, de 31 anos, na noite de ontem em Dourados. Ele estava com vários ferimentos no rosto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no sábado (5), Arnal chegou até a residência dele no bairro Jardim Flórida e disse que tinha caído de motocicleta.Ele estava com rosto machucado e reclamava de dores na barriga.

Arnal foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberado no dia seguinte, mas continuou reclamando de dores. Ele não quis retornar ao hospital.

Ontem ele começou a passar mal novamente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e ele passou pelo processo de reanimação, mas não resistiu.

O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame necroscópico. O caso foi registrado como morte a esclarecer.