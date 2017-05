MATO GROSSO DO SUL Polícia incinera 12 toneladas de droga apreendidas em dois meses As apreensões foram feitas entre abril e maio deste ano só no sul do Estado

24 MAI 2017 Por MARESSA MENDONÇA 13h:01

Ao todo, já foram queimados 37,5 mil quilos de droga só neste ano - DIVULGAÇÃO/DEFRON A Delegacia de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron) incinerou 12.321 quilos de droga na manhã de hoje na empresa Farinheira São Francisco em Dourados. Os entorpecentes, entre maconha, cocaína, haxixe, crack foram apreendidos pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) nas rodovias e estradas do sul do Estado, entre abril e maio deste ano. Representantes do Ministério Público Estadual e membros da vigilância sanitária de Dourados acompanharam a incineração. Segundo informações da assessoria de imprensa da Defron, esta é a terceira incineração de drogas do ano. Ao todo, já foram queimados 37,5 mil quilos de droga.

