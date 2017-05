BR-163 Polícia apreende quase duas toneladas de maconha em caminhonete roubada Homem foi preso e adolescente apreendido pelo transporte da droga

Homem de 36 anos foi preso e um adolescente apreendido em flagrante pelo transporte de quase duas toneladas de maconha e um quilo de cocaína em caminhonete roubada, ontem, na BR-163, em Dourados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dupla estava em uma caminhonete Amarok , desobedeceu ordem de parada da equipe policial e fugiu.

Eles foram localizados em outro ponto da rodovia, com auxílio de um helicóptero, e abordados pelos policiais.

Documento do veículo e sinais identificadores tinham indícios de inautenticidade e foi constatado que era produto de roubo e furto na cidade de Americana (SP), ocorrido no dia 1º de junho do ano passado.

Suspeitos informaram que pegaram a caminhonete já carregada com a droga em Amambai e entregariam no estado de Goiás. Pelo transporte, receberiam R$ 10 mil, que seria dividido entre eles.

Maconha estava dividida em tabletes e escondida na carroceria da caminhonete. Pesagem totalizou 1.907,30 quilos da droga.

No veículo foram encontrados ainda um rádio comunicador em funcionamento e três celulares, que eram utilizados na comunicação com batedores.

Homem e adolescente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e vão responder por tráfico de drogas.