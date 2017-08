Flagrante Polícia apreende maconha

escondida em carga de milho Carregamento saiu do Paraguai e seria levado para São Paulo

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de maconha escondida em carga de milho. Apreensão aconteceu hoje de manhã, durante fiscalização no km 07 da BR-463, na cidade de Dourados. Carga está sendo pesada e quantidade ainda será divulgada pela polícia.

Agentes abordaram homem de 47 anos, que conduzia carreta com restrição judicial. Durante vistoria no veículo, policiais encontraram fardos com tabletes de maconha escondidos na carga de milho. Diante do flagrante, motorista confessou que foi contratado para levar a carreta de São Paulo até o Paraguai e, em seguida, seguir para Tietê (SP) com o veículo carregado com a droga.

Carregamento apreendido durante a Operação Égide-Fronteiras foi encaminhado para a Polícia Federal, em Dourados.