Dourados Policia apreende carga de 1,7 tonelada

de maconha em rodovia Condutor do veículo receberia cerca de R$ 10 mil pelo transporte

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE) apreendeu, na noite de ontem (31), 1.775 quilos de maconha, durante fiscalização na rodovia MS-162, em Dourados. Traficante, de 37 anos, foi preso em flagrante.

Conforme informações do Dourados News, a apreensão ocorreu durante a abordagem de uma carreta Scânia com placas de Nova Alvorada do Sul. Durante vistoria no veículo, policiais encontraram um fundo falso na lateral da carroceria, onde estavam vários tabletes do entorpecente.

Condutor do veículo informou que foi contratado e receberia cerca de R$ 10 mil para entregar a droga em Dourados.

A carreta foi apreendida e o condutor encaminhado até o 1° Distrito Policial, onde foi indiciado por tráfico de drogas.