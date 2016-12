Dinheiro ilegal Polícia acha R$ 360 mil em carro usado por dupla presa em operação contra tráfico Valor apreendido será depositado em conta judicial

A polícia apreendeu na manhã de hoje aproximadamente R$ 360 mil encontrados em veículo utilizado por dupla presa na última sexta-feira (16). Caso aconteceu na cidade de Dourados.

De acordo com o Dourados News, Everton de Oliveira, de 34 anos, e Danilo Bastos Soares, 33, foram presos em abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-163, porque contra eles havia mandado de prisão em aberto expedido em razão de operação policial deflagrada em Santa Catarina e Mato Grosso para desarticular quadrilha de traficantes que atuava nestes dois estados.

Everton e Danilo foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, onde permaneceram até a última segunda-feira (19) quando foram transferidos para Santa Catarina.

Já o veículo, modelo Corsa, placas de Palmito (SC), foi apreendido com a dupla e continuou na delegacia. Policiais do Setor de Investigação Geral (SIG) faziam vistoria no carro quando encontraram o dinheiro.

De acordo com o delegado regional, Lupérsio Degerone, a suspeita é de que o dinheiro tenha origem ilegal. A apreensão será comunicada às autoridades de Santa Catarina e a importância depositada em conta judicial.