POLÍCIA Pedófilo diz que adicionava crianças no Facebook e enviava imagens pornográficas Na casa do suspeito, agentes encontraram calcinhas infantis usadas

Preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (16) por armazenar imagens pornográficas envolvendo menores, homem de 37 anos que não teve identidade divulgada revelou que adicionava crianças e adolescentes no Facebook e depois enviava imagens de cunho sexual.

A PF também encontrou diversas calcinhas de crianças na casa do suspeito. O caso foi descoberto pelos pais de uma criança de 10 anos, moradora de Dourados, através de imagens pornográficas enviadas no celular da menina.

Coletiva de imprensa realizada na delegacia da PF, na tarde de hoje, faz referência à Operação 'Nessun Dorma Adsumus’- Ninguém durma, estamos aqui - que visa o combate a pedofilia infanto-juvenil.

Investigações, que ocorreram por aproximadamente um mês, constataram que homem fazia o envio de imagens e vídeos pornográficos com crianças e adolescentes, sendo que durante mandado de busca e apreensão foram encontrados muitos desses arquivos no notebook do acusado.

"Pedimos que ele abrisse o notebook e logo de início já foi possível notar várias fotos de crianças nuas e depois vídeos pornográficos também com menores", disse o delegado da PF, Denis Colares. Ainda conforme informações policiais, foram encontradas várias calcinhas infantis no quarto do suspeito, sendo que dessas, uma aparentemente parecia usada.

Diante dos flagrantes o suspeito confessou que adicionava crianças e adolescentes no Facebook e enviava imagens pornográficas, o que ocorria também via telefone, no entanto, afirmou que não teve relações com os menores e que também não os encontrou.

A polícia segue com as investigações e realizará perícia técnica nos materiais encontrados. A quantidade exata de crianças aliciadas não foi confirmada. Não é descartado que ele tenha tido conjunção carnal com algum deles, fatores que serão investigados.

O homem morava com familiares e no momento estava desempregado. Para a polícia o suspeito afirmou que “deve ter alguma doença causando atração por crianças". Ele foi preso, teve fiança arbitrada em R$ 1 mil. Investigações continuam.