DOURADOS Pedreiro que consertava telhado para

irmão morre semana após queda Acidente aconteceu no dia 18 e vítima morreu na véspera de Natal

Uma semana depois de cair do telhado de imóvel quando fazia consertos, o pedreiro Ranulfo Fleitas Mendes, 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ontem. Ele trabalhava para o irmão quando sofreu o acidente, no domingo (18), na Rua Horácio Marques Matos, no Jardim Novo Horizonte, em Dourados.

Conforme Boletim de Ocorrência, irmão de Ranulfo disse havia solicitado reparos no telhado de imóvel que é dono e aluga. Contratado, o pedreiro atuava com auxílio de outro familiar quando, por circunstância ainda não esclarecida, caiu de pelo menos três metros de altura. Ranulfo foi socorrido por bombeiros militares e levado ao Hospital da Vida, onde morreu.

Apesar de indícios indicarem que a morte aconteceu em decorrência da queda acidental, inquérito foi instaurado para investigação.